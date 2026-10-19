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Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir viraja giren temsilcimiz Galatasaray, Çarşamba günü deplasmanda Fransa’nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek. Ancak grupta puana son derece ihtiyacı olan sarı-kırmızılı ekibimizin maçı öncesinde, Fransa’da patlak veren toplumsal olaylar büyük bir güvenlik endişesine yol açtı.

Fransa genelinde emniyet verilerine göre 550 bin, organizatörlere göre ise 800 binden fazla protestocunun sokaklara döküldüğü gösterilerde polis ile eylemciler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Maçın oynanacağı Lille şehrinde de durum oldukça vahim. Şehir merkezindeki ana yürüyüş barışçıl başlasa da kısa sürede kontrolden çıktı.

Göstericilerin belediye binasını basarak hasar verdiği, çok sayıda mağazayı yağmaladığı bildirildi. Grand’Place’te bulunan bir bina ve içindeki McDonald’s restoranı alevlere teslim olurken, yerel kaynaklar iki iş yerinin tamamen yandığını ve yaklaşık 30 işletmenin hedef alındığını aktardı.

STAT DEĞİŞİKLİĞİ MASADA MI?

Fransa’daki bu kaos ortamı ve güvenlik riskleri sonrası sporseverlerin gözü UEFA’ya çevrildi. UEFA talimatlarına göre organizasyon komitesi, bir karşılaşmanın planlanan şartlarda güvenle oynanamayacağına kanaat getirirse maçın stadını, tarihini veya başlama saatini değiştirme yetkisine sahip. Şu an için karar merciinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da karartılan güvenlik tablosu maçın geleceğini tartışmaya açtı.

UEFA'NIN GEÇMİŞTEKİ BENZER KARARLARI VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

UEFA, geçmişte de benzer güvenlik krizleri ve toplumsal riskler nedeniyle radikal kararlar alarak maçları başka ülkelere taşımıştı. Özellikle Türkiye temsilcilerinin ev sahipliğinde oynanması gereken birçok karşılaşma tarafsız sahaya alınmıştı:

2003 İstanbul saldırıları: Kasım 2003’te İstanbul’da yaşanan bombalı terör saldırılarının ardından UEFA, güvenlik gerekçesiyle iki Devler Ligi maçını Almanya’ya taşıdı. Galatasaray - Juventus karşılaşması Dortmund’a alınmış ve temsilcimiz Hakan Şükür’ün golleriyle 2-0 galip gelmişti. Beşiktaş - Chelsea mücadelesi ise Gelsenkirchen’e kaydırılmış ve siyah-beyazlılar 2-0 mağrur ayrılmıştı.

İsrail takımları ile karşılaşmalar: Diplomatik gerilimler ve olası protesto riskleri nedeniyle Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı (Kasım 2024) Macaristan’ın Debrecen kentine alınarak seyircisiz oynatılmış; Hapoel Beer Sheva mücadelesi (Eylül 2026) ise Gürcistan’ın Batum şehrine taşınmıştı.

COVID-19 pandemisi kısıtlamaları: İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı 2020 ve 2021 Şampiyonlar Ligi finalleri de güvenlik ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle Portekiz’e kaydırılmış, İstanbul dev organizasyona ancak 2023 yılında ev sahipliği yapabilmişti.