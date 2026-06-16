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Yeni sezon için santrfor transferi yapmak isteyen Galatasaray’a menajerler aracılığıyla Jhon Duran önerildi. 2025-2026 sezonuna Fenerbahçe’de kiralık olarak başlayan ancak beklentilerin altında kalan ve devre arasında takımdan ayrılan yıldız oyuncunun, sarı-kırmızılılarla anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

OKAN BURUK JHON DURAN’I İSTİYOR

Fotomaç’ta yer alan habere göre Galatasaray, Rus ekibi Zenit ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan ve bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’da bulunan Jhon Duran’ı 1 yıllığına kiralamayı planlıyor. Transfer kapsamında oyuncuya 5 milyon euro maaş ödeneceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılılardan gelecek resmi kararı bekleyen ve kendisine gelen diğer teklifleri geri çevirdiği belirtilen Duran için teknik direktör Okan Buruk’un da transfere olumlu yaklaştığı, Mauro Icardi takımda kalsa bile transfer ihtimalinin güçlü olduğu aktarıldı.

ÖZEL MADDE KONULACAK

Haberde ayrıca Galatasaray’ın, Fenerbahçe ve Zenit dönemlerinde saha dışı sorunlar yaşayan ve bazı maçlarda forma giymeyen Jhon Duran’ın sözleşmesine özel bir madde eklemeyi planladığı kaydedildi.

Bu maddeyle birlikte olası disiplin veya benzeri bir problem durumunda sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip olacağı ifade edildi.