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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her sezon şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, son yıllarda elde edilen başarıların camiada normal karşılanmaya başlandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Buruk, Galatasaray'da hiç kimsenin kalıcı olmadığını ve kulübün başarısının her şeyin önünde geldiğini vurguladı.

Son yıllarda yakalanan istikrarlı başarıya dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Dört yıl önce üst üste dört kez şampiyon olacağımız söylenseydi bunun ne kadar büyük bir başarı olduğu daha net anlaşılırdı. Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmaktır. Ancak aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum. Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısıdır. Hiçbirimizin bulunduğumuz koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Önemli olan kulübe yaptığımız hizmettir. Bu sezon kazandığımız kupayı taraftarlarımızla buluşturmak için her yerde sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımdaki önemli oyuncuların zamanla kulübün sembol isimleri haline geldiğini belirten Buruk, bunun taraftar sayısına da olumlu yansıdığını dile getirdi.

Galatasaray sevgisinin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Buruk, "Birçok kişiden çocuklarının takım tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını duyuyorum. Bir anlamda Türk futboluna da önemli bir hizmet ediyoruz. Galatasaray, son dört yılda sadece kendi taraftarına değil, tüm futbolseverlere futbolu yeniden sevdirdi. Futbola olan ilgi ve reytingler ciddi şekilde arttı. Futbol yeniden her yaştan insana hitap etmeye başladı" dedi.

Stadyum atmosferine de değinen başarılı teknik adam, özellikle Avrupa maçlarında ortaya çıkan ortamın dünya çapında dikkat çektiğini belirterek, "Stadyum atmosferi açısından dünyanın önüne geçtiğimizi düşünüyorum. Galatasaray Stadı'ndaki atmosferi dünyanın bir numarası olarak gösterebilirim. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu yaşadık. Hem futbolcular hem de maça gelen taraftarlar bu atmosferden çok etkileniyor" değerlendirmesinde bulundu.