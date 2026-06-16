Yeniçağ Gazetesi
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AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede

Siyasette mutlak butlan krizi dengeleri değiştirirken, Haziran ayının en sıcak anketi, AREA Araştırma'dan geldi. Mansur Yavaş'ın adaylığı ve Yavaş'ın hangi partiden aday olması gerektiği sorularının yanıt bulduğu anket, gündeme oturacak cinsten.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede - Resim: 1

AREA Araştırma, siyasetin sıcak sorularını vatandaşlara yöneltti. Özellikle Özgür Özel'in "2 forvetimden birisi" olarak nitelendirdiği ve Cumhurbaşkanı Adayı olması beklenen Mansur Yavaş konusunda belirleyici sorular soruldu.

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AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede - Resim: 2

Mansur Yavaş konusunda katılımcılara "Yavaş nasıl bir yol izlemelidir?" sorusu yöneltildi.

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AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede - Resim: 3

A. Aday olmamalıdır: %24,5
B. Muhalefetin ortak adayı olmalıdır: %28,3
C. CHP dışında muhalefetin ortak adayı olmalıdır
D. Bağımsız aday olmalıdır: 19,7
E. Fikrim yok: %16,6

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AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede - Resim: 4

Mansur Yavaş'ın izleyeceği yol konusunda en keskin kırılma CHP seçmeni içerisinde yaşanırken, CHP seçmeninin %12,1'i A, %49,7'si B şıkkını işaretledi. C diyenlerin oranı ise %14,4 oldu. Yani CHP içerisindeki "mutlak butlan kırılması" Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda da etkili olmuşa benziyor.

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AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede - Resim: 5

Katılımcılara bir diğer soru olarak "Olası bir seçimde Erdoğan'ın karşısında hangi aday olmalıdır?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların %25,2'si fikir beyan etmezken, Mansur Yavaş açık ara birinci oldu.

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AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede - Resim: 6

"Erdoğan'ın karşısında hangi ismi aday olarak görmek istersiniz?" sorusunda katılımcılara Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Diğer seçenekleri gösterildi.

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AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede - Resim: 7

İşte vatandaşın Erdoğan'ın karşısında aday olarak görmek istediği isimler:

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AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede - Resim: 8

Mansur Yavaş: %34,7
Ekrem İmamoğlu: %21,2
Özgür Özel: %9,2
Diğer: %9,7
Fikrim yok: %25,2

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AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede - Resim: 9

İYİ PARTİ TABANI MANSUR YAVAŞ DİYOR

CHP seçmeni adaylık konusunda dağılmış bir görüntü ortaya koyarken Mansur Yavaş diyenlerin oranı %33,1 İmamoğlu %45,2 ve Özgür Özel oranı %12,7 oldu. İYİ Parti seçmeninin ise %77,8'i Mansur Yavaş'ı aday olarak görmek istediklerini belirtti.

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AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede - Resim: 10

DEM Parti'nin en çok tercih ettiği isim %%39 ile Ekrem İmamoğlu olurken MHP seçmeninin %46,3'ü ve AK Parti seçmeninin de %25,5'inin Mansur Yavaş demesi dikkat çekti.

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AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede - Resim: 11
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