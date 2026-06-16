AREA Araştırma, siyasetin sıcak sorularını vatandaşlara yöneltti. Özellikle Özgür Özel'in "2 forvetimden birisi" olarak nitelendirdiği ve Cumhurbaşkanı Adayı olması beklenen Mansur Yavaş konusunda belirleyici sorular soruldu.
AREA'nın son anketinde Mansur Yavaş rüzgarı: Açık ara zirvede
Siyasette mutlak butlan krizi dengeleri değiştirirken, Haziran ayının en sıcak anketi, AREA Araştırma'dan geldi. Mansur Yavaş'ın adaylığı ve Yavaş'ın hangi partiden aday olması gerektiği sorularının yanıt bulduğu anket, gündeme oturacak cinsten.Aykut Metehan
Mansur Yavaş konusunda katılımcılara "Yavaş nasıl bir yol izlemelidir?" sorusu yöneltildi.
A. Aday olmamalıdır: %24,5
B. Muhalefetin ortak adayı olmalıdır: %28,3
C. CHP dışında muhalefetin ortak adayı olmalıdır
D. Bağımsız aday olmalıdır: 19,7
E. Fikrim yok: %16,6
Mansur Yavaş'ın izleyeceği yol konusunda en keskin kırılma CHP seçmeni içerisinde yaşanırken, CHP seçmeninin %12,1'i A, %49,7'si B şıkkını işaretledi. C diyenlerin oranı ise %14,4 oldu. Yani CHP içerisindeki "mutlak butlan kırılması" Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda da etkili olmuşa benziyor.
Katılımcılara bir diğer soru olarak "Olası bir seçimde Erdoğan'ın karşısında hangi aday olmalıdır?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların %25,2'si fikir beyan etmezken, Mansur Yavaş açık ara birinci oldu.
"Erdoğan'ın karşısında hangi ismi aday olarak görmek istersiniz?" sorusunda katılımcılara Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Diğer seçenekleri gösterildi.
İşte vatandaşın Erdoğan'ın karşısında aday olarak görmek istediği isimler:
Mansur Yavaş: %34,7
Ekrem İmamoğlu: %21,2
Özgür Özel: %9,2
Diğer: %9,7
Fikrim yok: %25,2
İYİ PARTİ TABANI MANSUR YAVAŞ DİYOR
CHP seçmeni adaylık konusunda dağılmış bir görüntü ortaya koyarken Mansur Yavaş diyenlerin oranı %33,1 İmamoğlu %45,2 ve Özgür Özel oranı %12,7 oldu. İYİ Parti seçmeninin ise %77,8'i Mansur Yavaş'ı aday olarak görmek istediklerini belirtti.
DEM Parti'nin en çok tercih ettiği isim %%39 ile Ekrem İmamoğlu olurken MHP seçmeninin %46,3'ü ve AK Parti seçmeninin de %25,5'inin Mansur Yavaş demesi dikkat çekti.