Alkollü sürücü kendi sonunu hazırladı: Nefes kesen takiple yakalandı rekor ceza yedi

TOPLAM 710 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan alkolmetre testinde 0.98 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 200 bin TL, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL, drift yapmaktan 180 bin TL, makas atmaktan 90 bin TL ve araç sahibine uygulanan 40 bin TL ceza ile birlikte toplam 710 bin TL idari para cezası kesildi.