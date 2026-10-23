Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışma, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, iki gruba ayrılarak 8’e 2 pas organizasyonları üzerinde çalıştı.
Antrenmanın devamında topa sahip olma çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, günü dört takımlı turnuva ve çift kale maçla tamamladı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın saat 17.00’de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.