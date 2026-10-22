Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Spor Servisi

Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligde dokuzuncu hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan duyuruya göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadelede hakemlik görevini Atilla Karaoğlan üstlenecek.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Alanyaspor - Kocaelispor: Ali Şansalan

Eyüpspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

Gaziantep FK - Erzurumspor: Melek Dakan

Samsunspor - Amedspor: Kadir Sağlam

Konyaspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

Göztepe - Çorum FK: Mehmet Türkmen

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Beşiktaş - Başakşehir: Ümit Öztürk

Galatasaray - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan