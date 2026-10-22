Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligde dokuzuncu hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan duyuruya göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadelede hakemlik görevini Atilla Karaoğlan üstlenecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu - Resim : 1

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Alanyaspor - Kocaelispor: Ali Şansalan

Eyüpspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

Gaziantep FK - Erzurumspor: Melek Dakan

Samsunspor - Amedspor: Kadir Sağlam

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Konyaspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

Göztepe - Çorum FK: Mehmet Türkmen

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Beşiktaş - Başakşehir: Ümit Öztürk

Galatasaray - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu - Resim : 3