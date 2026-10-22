Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligde dokuzuncu hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan duyuruya göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadelede hakemlik görevini Atilla Karaoğlan üstlenecek.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Alanyaspor - Kocaelispor: Ali Şansalan
Eyüpspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu
Gaziantep FK - Erzurumspor: Melek Dakan
Samsunspor - Amedspor: Kadir Sağlam
Konyaspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
Göztepe - Çorum FK: Mehmet Türkmen
Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
Beşiktaş - Başakşehir: Ümit Öztürk
Galatasaray - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan