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Kaynak: AA

İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Hakkında arama kararı bulunan Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş ile firari durumdaki 4 şüpheli daha güvenlik güçlerince yakalandı. Son operasyonla birlikte, soruşturma listesinde yer alan 31 kişinin tamamı gözaltına alınmış oldu.

SPK RAPORLARI SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen inceleme, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) sunduğu denetim raporları ve yapılan resmi şikayetler üzerine derinleştirildi. Borsa ve fon piyasalarında belirli şirket payları üzerinden gerçekleşen şüpheli işlemler ve finansal hareketler mercek altına alınarak 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

DÜN 26 İSİM YAKALANMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ilk dalga operasyonda, aralarında Altınbaş Holding yöneticilerinden İnan Altınbaş'ın da bulunduğu 26 zanlı yakalanmıştı.

5 ŞÜPHELİ İSE BUGÜN GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takibi sürdüren güvenlik güçleri, aralarında holding sahibi Nusret Altınbaş'ın da bulunduğu son 5 firari şüpheliyi de adreslerine düzenlenen baskınlarla yakaladı.

Emniyete götürülen 31 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan adli sürecin çok yönlü devam ettiği öğrenildi.