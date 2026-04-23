Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, biletler ilk olarak GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı kullanıcılarına açıldı.

Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için ise bilet satışları yarın saat 10.00 itibarıyla Passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden erişime açılacak.

RAMS Park'ta oynanacak derbinin bilet fiyatları şu şekilde:

Premium: 55 bin lira

Delux: 54 bin lira

Lux: 52 bin lira

Classic: 50 bin lira

1. Kategori: 35 bin lira

2. Kategori: 30 bin lira

3. Kategori: 27 bin 500 lira

4. Kategori: 25 bin lira

5. Kategori: 22 bin 500 lira

6. Kategori: 20 bin lira

7. Kategori: 19 bin lira

8. Kategori: 12 bin lira

9. Kategori: 10 bin lira

10. Kategori: 2 bin 750 lira

11. Kategori: 2 bin 500 lira