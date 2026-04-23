Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, biletler ilk olarak GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı kullanıcılarına açıldı.
Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için ise bilet satışları yarın saat 10.00 itibarıyla Passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden erişime açılacak.
RAMS Park'ta oynanacak derbinin bilet fiyatları şu şekilde:
Premium: 55 bin lira
Delux: 54 bin lira
Lux: 52 bin lira
Classic: 50 bin lira
1. Kategori: 35 bin lira
2. Kategori: 30 bin lira
3. Kategori: 27 bin 500 lira
4. Kategori: 25 bin lira
5. Kategori: 22 bin 500 lira
6. Kategori: 20 bin lira
7. Kategori: 19 bin lira
8. Kategori: 12 bin lira
9. Kategori: 10 bin lira
10. Kategori: 2 bin 750 lira
11. Kategori: 2 bin 500 lira