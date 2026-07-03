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Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Galatasaray MCT Technic, bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen Dyshawn Pierre’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kanadalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunun önemli kısa forvetlerinden biri olan Dyshawn Pierre ile anlaşarak oyuncuyu 1 yıllık sözleşme ile sarı-kırmızılı renklerimize bağlamıştır. Kariyeri boyunca Almanya, İtalya, Türkiye ve Rusya’nın önemli kulüplerinde forma giyen Pierre, EuroLeague ve diğer Avrupa kupalarında edindiği tecrübeyle dikkat çekmektedir. Yeni transferimiz Dyshawn Pierre’e başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz.”