Selvi, Erdoğan'ın Meclis'ten erken seçim kararıyla aday olacağını, seçimi kazanmak için de muhalefeti parçalama stratejisine devam edeceğini söyledi.
Erdoğan'ın ne zaman seçim yapacağı belli oldu: Sadece 37 vekil kaldı
İktidara yakın gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman seçime gideceğini ve stratejisinin ne olacağını açıkladı. Selvi, "Erdoğan erken seçime gidecek" dedi.Kaynak: Diğer
Selvi'nin yazısından öne çıkanlar şöyle:
"ERKEN SEÇİM İÇİN 37 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR"
Selvi, Erdoğan'ın her seçime farklı bir stratejiyle hazırlandığını belirterek bu kez en kritik başlığın yeniden adaylık olduğunu ifade etti. Mevcut tabloda AK Parti ile MHP'nin toplam 323 milletvekiline sahip olduğunu hatırlatan Selvi, Meclis'in erken seçim kararı alabilmesi için gereken 360 oya ulaşılması adına 37 milletvekilinin daha desteğine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.Kaynak: AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan’ın erken seçim ve muhalefeti parçalama planı!
"YENİ KATILIMLARLA SAYISAL ÜSTÜNLÜK HEDEFLENİYOR"
Selvi, Erdoğan'ın yalnızca milletvekili değil, belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımına da önem verdiğini yazdı.Bu stratejiyle hem Meclis'te erken seçim kararını çıkarabilecek sayısal zeminin oluşturulmasının hem de AK Parti'nin cazibe merkezi görüntüsünün güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.
Bu yaklaşımı "Mevlâna siyaseti" olarak tanımlayan Selvi, Erdoğan'ın "Gel, ne olursan ol yine gel" anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.Kaynak: AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan’ın erken seçim ve muhalefeti parçalama planı!
MUHALEFET PARÇALI
Muhalefeti dağıtıyor. Parçalı hale getiriyor. Gerçi CHP’yi parçalamak için ayrı bir çabaya gerek yok. CHP zaten parçalanıyor. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu partisinin kuruluşu için gün sayılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki seçimlere şimdiden hazırlanmaya başladı. Bu kez farklı bir oyun planı kurmuş durumda.
Yeni katılımlarla AK Parti’yi güçlendirmek, muhalefeti ise parçalamak.