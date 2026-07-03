Erdoğan'ın ne zaman seçim yapacağı belli oldu: Sadece 37 vekil kaldı

"ERKEN SEÇİM İÇİN 37 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR"

Selvi, Erdoğan'ın her seçime farklı bir stratejiyle hazırlandığını belirterek bu kez en kritik başlığın yeniden adaylık olduğunu ifade etti. Mevcut tabloda AK Parti ile MHP'nin toplam 323 milletvekiline sahip olduğunu hatırlatan Selvi, Meclis'in erken seçim kararı alabilmesi için gereken 360 oya ulaşılması adına 37 milletvekilinin daha desteğine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.Kaynak: AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan’ın erken seçim ve muhalefeti parçalama planı!