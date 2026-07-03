Yaz sıcaklarının etkisiyle serin ve gölgeli alanlar arayan örümcekler evlerimize yönelirken, onlardan kurtulmanın çaresi mutfaktaki malzemelerde saklı. Temmuz ayında özellikle kapı girişlerine sirke sıkılması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.
Uzmanlar taktik verdi: Temmuz ayında kapı girişlerine sirke sıkın
Temmuz ayında aktifleşen ve evlerin serin köşelerine yönelen örümcek istilasını önlemenin yolu mutfaktan geçiyor. Haşere uzmanlarının önerdiği bütçe dostu doğal formülle, suyla seyreltilmiş beyaz sirkeyi giriş noktalarına püskürterek örümcekleri evinizden uzak tutabilirsiniz.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, yaz aylarının ortasında, özellikle temmuz ayında evlerde artan örümcek sayısı birçokları için can sıkıcı bir durum ancak bu sekiz bacaklı misafirleri evinizden uzak tutmak için pahalı kimyasallara ihtiyacınız kalmayabilir.
Haşere uzmanlarına göre, mutfaktaki basit bir malzeme olan beyaz sirke, örümcekleri uzaklaştırmada fazlasıyla etkili bir doğal koruyucu rolü üstleniyor. Doğru ölçüde suyla karıştırılıp evlerin giriş alanlarına uygulandığında, bu ekonomik yöntem örümcek istilasını daha başlamadan engelleyebiliyor.
Haşere uzmanları, yaz sıcaklarının en yoğun yaşandığı temmuz ayında örümceklerin son derece aktifleştiğini ve hızla büyüdüğünü belirtiyor. Dışarıdaki aşırı sıcak ve kurak hava ile avlayabilecekleri diğer böceklerin evlerin serin noktalarına kaçması, örümcekleri de su, besin ve gölgelik bir sığınak bulmak amacıyla evlerimizdeki çatlak ve boşluklardan içeri girmeye zorluyor.
SİRKE NE İŞE YARAR?
Örümceklerin koku ve tat alma duyuları bacaklarındadır. Sirkenin keskin asidik kokusu, onların bu hassas duyularını altüst ederek ortamı dayanılmaz hale verir ve kaçmalarına neden olur.
Temizlik uzmanı Liam Cleverdon, basit bir formül önerdi: "Bir sprey şişesini yarı yarıya beyaz sirke ve su ile doldurun.
Bu karışımı, örümceklerin girebileceği kapı ve pencere pervazları, havalandırma boşlukları ve köşeler gibi stratejik noktalara sıkmanız yeterli."