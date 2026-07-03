Uzmanlar taktik verdi: Temmuz ayında kapı girişlerine sirke sıkın

Haşere uzmanları, yaz sıcaklarının en yoğun yaşandığı temmuz ayında örümceklerin son derece aktifleştiğini ve hızla büyüdüğünü belirtiyor. Dışarıdaki aşırı sıcak ve kurak hava ile avlayabilecekleri diğer böceklerin evlerin serin noktalarına kaçması, örümcekleri de su, besin ve gölgelik bir sığınak bulmak amacıyla evlerimizdeki çatlak ve boşluklardan içeri girmeye zorluyor.