Galatasaray MCT Technic, Errick McCollum ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sezon başında yeniden sarı-kırmızılı renklerimize katılan, 2016 yılındaki tarihi Avrupa Kupası şampiyonluğumuzun da en önemli mimarlarından biri olan takım kaptanımız Errick McCollum'a, kulübümüze kattığı tüm unutulmaz değerler için sonsuz teşekkür ederiz. Galatasaray ailesine ve bu şanlı armaya verdiğin tüm emekler için minnettarız. Kariyerinin bundan sonraki döneminde sana ve ailene başarılar dileriz."

GALATASARAY TARİHİNDE İZ BIRAKTI

İki farklı dönemde Galatasaray formasını giyen Errick McCollum, özellikle 2016 yılında kazanılan EuroCup şampiyonluğunun başrol oyuncularından biri olarak kulüp tarihine adını yazdırmıştı.

Tecrübeli basketbolcu, son olarak geçtiğimiz sezon takım kaptanlığı görevini üstlenerek sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden biri oldu.