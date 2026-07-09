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Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha takviyesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan Khephren Thuram için yeniden harekete geçeceği iddia edildi.

YENİDEN TEMAS KURULACAK

İddialara göre Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde Juventus ile bir kez daha masaya oturarak transfer şartlarını görüşecek.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Sarı-kırmızılı kurmayların, Fransız orta saha oyuncusunu kadroya katabilmek adına İtalyan ekibinin taleplerini değerlendireceği ve transferin gerçekleşmesi için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.

ORTA SAHAYA ÖNCELİK VERİLDİ

Yeni sezon öncesinde orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın, Khephren Thuram transferini öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüğü belirtiliyor.

Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından transfer sürecinin netlik kazanması bekleniyor.