Galatasaray’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda orta saha takviyesi için temaslarını sürdürüyor.
YENİ HEDEF DİEGO GOMEZ
Takvim’in haberine göre, Okan Buruk’un Brighton forması giyen Paraguaylı orta saha oyuncusu Diego Gomez’i kadrosunda görmek istediği belirtildi.
TRANSFER İÇİN ŞARTLAR ARAŞTIRILIYOR
Haberde, Galatasaray yönetiminin oyuncunun transfer şartlarını değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde Brighton ile temas kurulabileceği ifade edildi.
Diego Gomez’in transferiyle ilgili gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.