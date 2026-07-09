Yeniçağ Gazetesi
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Icardi’den Galatasaray yönetimine yeni mesaj: Talebi yeniden gündemde

Galatasaray ile sözleşme görüşmeleri devam eden Mauro Icardi cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Arjantinli golcünün menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı yönetime yeni bir mesaj ilettiği öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Icardi’den Galatasaray yönetimine yeni mesaj: Talebi yeniden gündemde - Resim: 1

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini korurken, sözleşme görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Tarafların anlaşma zemini arayışı sürerken, Arjantinli yıldızın cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

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Icardi’den Galatasaray yönetimine yeni mesaj: Talebi yeniden gündemde - Resim: 2

Menajerinden yönetime mesaj

Takvim’in haberine göre, Icardi’nin menajeri Elio Pino, Galatasaray yönetimiyle temasa geçerek, “Icardi yeni teklif bekliyor” mesajını iletti. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki görüşmeler yeniden gündeme geldi.

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Icardi’den Galatasaray yönetimine yeni mesaj: Talebi yeniden gündemde - Resim: 3

Yönetim geri adım atmadı

Habere göre Galatasaray yönetimi ise menajerden gelen bu mesaja net bir yanıt verdi. Sarı-kırmızılıların, “Yeni bir teklif yok, mevcut şartlarımız geçerliliğini koruyor” diyerek ilk tekliflerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini ilettiği öne sürüldü.

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Icardi’den Galatasaray yönetimine yeni mesaj: Talebi yeniden gündemde - Resim: 4

İki tarafın beklentileri farklı

Daha önce ortaya atılan iddialara göre Galatasaray, Mauro Icardi’ye 1+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 5 milyon euro maaş teklif etti.

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Icardi’den Galatasaray yönetimine yeni mesaj: Talebi yeniden gündemde - Resim: 5

Arjantinli golcünün ise opsiyon maddesi olmadan 2 yıllık garanti kontrat istediği ve yıllık ücret beklentisini 7 milyon euro seviyesine çıkardığı iddia edilmişti.

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Icardi’den Galatasaray yönetimine yeni mesaj: Talebi yeniden gündemde - Resim: 6

Görüşmeler devam ediyor

Başkan Dursun Özbek’in, Icardi’yi takımda tutmak istediği ancak kulübün belirlediği mali şartların dışına çıkmayı düşünmediği belirtiliyor. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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Icardi’den Galatasaray yönetimine yeni mesaj: Talebi yeniden gündemde - Resim: 7

Son kararı kritik görüşme belirleyecek

Haberde, Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasında yapılması beklenen son görüşmenin transfer sürecinin seyrini belirleyeceği ifade edildi.

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Icardi’den Galatasaray yönetimine yeni mesaj: Talebi yeniden gündemde - Resim: 8

Bu görüşmenin ardından tarafların ya anlaşmaya varması ya da yollarını ayırması bekleniyor.

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