Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini korurken, sözleşme görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Tarafların anlaşma zemini arayışı sürerken, Arjantinli yıldızın cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.
Icardi’den Galatasaray yönetimine yeni mesaj: Talebi yeniden gündemde
Galatasaray ile sözleşme görüşmeleri devam eden Mauro Icardi cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Arjantinli golcünün menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı yönetime yeni bir mesaj ilettiği öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Menajerinden yönetime mesaj
Takvim’in haberine göre, Icardi’nin menajeri Elio Pino, Galatasaray yönetimiyle temasa geçerek, “Icardi yeni teklif bekliyor” mesajını iletti. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki görüşmeler yeniden gündeme geldi.
Yönetim geri adım atmadı
Habere göre Galatasaray yönetimi ise menajerden gelen bu mesaja net bir yanıt verdi. Sarı-kırmızılıların, “Yeni bir teklif yok, mevcut şartlarımız geçerliliğini koruyor” diyerek ilk tekliflerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini ilettiği öne sürüldü.
İki tarafın beklentileri farklı
Daha önce ortaya atılan iddialara göre Galatasaray, Mauro Icardi’ye 1+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 5 milyon euro maaş teklif etti.
Arjantinli golcünün ise opsiyon maddesi olmadan 2 yıllık garanti kontrat istediği ve yıllık ücret beklentisini 7 milyon euro seviyesine çıkardığı iddia edilmişti.
Görüşmeler devam ediyor
Başkan Dursun Özbek’in, Icardi’yi takımda tutmak istediği ancak kulübün belirlediği mali şartların dışına çıkmayı düşünmediği belirtiliyor. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Son kararı kritik görüşme belirleyecek
Haberde, Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasında yapılması beklenen son görüşmenin transfer sürecinin seyrini belirleyeceği ifade edildi.
Bu görüşmenin ardından tarafların ya anlaşmaya varması ya da yollarını ayırması bekleniyor.