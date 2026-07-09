Icardi’den Galatasaray yönetimine yeni mesaj: Talebi yeniden gündemde

Yönetim geri adım atmadı

Habere göre Galatasaray yönetimi ise menajerden gelen bu mesaja net bir yanıt verdi. Sarı-kırmızılıların, “Yeni bir teklif yok, mevcut şartlarımız geçerliliğini koruyor” diyerek ilk tekliflerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini ilettiği öne sürüldü.