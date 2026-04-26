Trendyol Süper Lig'in 31'inci dakikasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde henüz maçın başında kritik bir an yaşandı.

DERBİDE MAÇIN BAŞINDA PENALTI KARARI ÇIKTI

Sidiki Cherif'in ceza sahası içerisinde Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇME FIRSATINI KULLANAMADI

13'üncü dakikada topun başına geçen Anderson Talisca penaltı vuruşundan yararlanamadı ve Fenerbahçe derbide öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

TALISCA SEZONUN EN FAZLA PENALTI KAÇIRAN OYUNCUSU

Opta'nın verilerine göre; Talisca bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kaçıran oyuncu oldu. Brezilyalı yıldız 8 kez beyaz noktaya gelirken bunların 5'inde ağları havalandırabildi.