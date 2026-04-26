Trendyol Süper Lig'de dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 3-0’lık farklı bir galibiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı ekipte goller Victor Osimhen Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira’dan geldi. Yüksek tansiyonlu karşılaşmaya çıkan kartlar damga vurdu.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Victor Osimhen sarı kart gördü.

Fenerbahçe’de ise Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Ederson (çift sarı karttan kırmızı kart), Mattéo Guendouzi ve Mert Müldür sarı kartla cezalandırıldı.

CEZALI İSİMLER

Galatasaray'da sadece Uğurcan Çakır cezalı duruma düşerken, sarı-lacivertli ekipte, Brown, Ederson, Guendouzi ve Mert cezalı konuma düştü.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Galatasaray, önümüzdeki hafta deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Fenerbahçe'de Ederson kırmızı kart gördü: Yasin Kol'a tepkileri olay olduFenerbahçe'de Ederson kırmızı kart gördü: Yasin Kol'a tepkileri olay olduSpor