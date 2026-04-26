Yeniçağ Gazetesi
26 Nisan 2026 Pazar
Anasayfa Spor Süper Lig'e yükselecek yeni takım belli oluyor: Bugün her şey netleşebilir

Trendyol 1. Lig’de Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e yükselecek ikinci takımın kim olacağı bugün oynanacak 37. hafta maçlarıyla netleşebilir. Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler’in kritik karşılaşmaları, doğrudan yükselme yarışında belirleyici olacak. Play-off hattında karışıklık var.

Trendyol 1. Lig’de Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e yükselecek ikinci takım, bugün oynanacak 37. hafta karşılaşmalarının ardından netleşebilir.

Ligde 37. hafta heyecanı dün oynanan üç maçla başlarken, ilk iki sıra ve play-off mücadelesi veren takımların maçları bugün saat 16.00’da sahne alacak.

Erzurumspor FK’nin Süper Lig biletini aldığı ligde, doğrudan yükselme yarışında 73 puanlı Esenler Erokspor ile 72 puanlı Amed Sportif Faaliyetler büyük çekişme yaşıyor.

Yarın bir diğer İstanbul ekibi SMS Grup Sarıyer’e konuk olacak Esenler Erokspor, kazanması halinde Süper Lig hedefi için önemli bir avantaj elde edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ise evinde ligin formda takımlarından Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

HER ŞEY BELLİ OLABİLİR

Esenler Erokspor’un galip gelmesi ve Amed Sportif Faaliyetler’in puan kaybetmesi durumunda, son hafta öncesi Süper Lig’e yükselen ikinci takım belli olabilir.

PLAY-OFF YARIŞI

Ligde üçüncü sıradaki takım doğrudan play-off finaline yükselirken, 4 ila 7. sıralardaki ekipler play-off oynama hakkı elde edecek. Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK play-off’u garantilerken, 59 puanlı Pendikspor ve 56 puanlı Bandırmaspor avantajlı konumda bulunuyor.

Bu ekipleri 54 puanlı Keçiörengücü, 52 puanlı Manisa FK ve 50 puanlı Sivasspor takip ediyor. Bu takımlar play-off bileti için son haftalarda kritik maçlara çıkacak.

KÜME DÜŞENLER

Ligde Adana Demirspor, Hatayspor, Sakaryaspor’un ardından Serikspor’un da küme düşmesi kesinleşmiş durumda.

GÜNÜN MAÇLARI

SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor

Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK

Atko Grup Pendikspor-Boluspor

Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor

Sakaryaspor-Arca Çorum FK

HAFTANIN SONUÇLARI

Serik Spor 4-2 Hatayspor

Vanspor FK 1-3 İstanbulspor

Adana Demirspor 1-3 Ümraniyespor

