Süper Lig'e yükselecek yeni takım belli oluyor: Bugün her şey netleşebilir
Trendyol 1. Lig’de Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e yükselecek ikinci takımın kim olacağı bugün oynanacak 37. hafta maçlarıyla netleşebilir. Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler’in kritik karşılaşmaları, doğrudan yükselme yarışında belirleyici olacak. Play-off hattında karışıklık var.Alper Talha Şimşek
Ligde 37. hafta heyecanı dün oynanan üç maçla başlarken, ilk iki sıra ve play-off mücadelesi veren takımların maçları bugün saat 16.00’da sahne alacak.
Erzurumspor FK’nin Süper Lig biletini aldığı ligde, doğrudan yükselme yarışında 73 puanlı Esenler Erokspor ile 72 puanlı Amed Sportif Faaliyetler büyük çekişme yaşıyor.
Yarın bir diğer İstanbul ekibi SMS Grup Sarıyer’e konuk olacak Esenler Erokspor, kazanması halinde Süper Lig hedefi için önemli bir avantaj elde edecek.
Amed Sportif Faaliyetler ise evinde ligin formda takımlarından Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.
HER ŞEY BELLİ OLABİLİR
Esenler Erokspor’un galip gelmesi ve Amed Sportif Faaliyetler’in puan kaybetmesi durumunda, son hafta öncesi Süper Lig’e yükselen ikinci takım belli olabilir.
PLAY-OFF YARIŞI
Ligde üçüncü sıradaki takım doğrudan play-off finaline yükselirken, 4 ila 7. sıralardaki ekipler play-off oynama hakkı elde edecek. Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK play-off’u garantilerken, 59 puanlı Pendikspor ve 56 puanlı Bandırmaspor avantajlı konumda bulunuyor.
Bu ekipleri 54 puanlı Keçiörengücü, 52 puanlı Manisa FK ve 50 puanlı Sivasspor takip ediyor. Bu takımlar play-off bileti için son haftalarda kritik maçlara çıkacak.
KÜME DÜŞENLER
Ligde Adana Demirspor, Hatayspor, Sakaryaspor’un ardından Serikspor’un da küme düşmesi kesinleşmiş durumda.
GÜNÜN MAÇLARI
SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor
Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK
Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK
Atko Grup Pendikspor-Boluspor
Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
HAFTANIN SONUÇLARI
Serik Spor 4-2 Hatayspor
Vanspor FK 1-3 İstanbulspor
Adana Demirspor 1-3 Ümraniyespor