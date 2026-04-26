Trendyol Süper Lig derbisinin 60. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

Pozisyonda Yunus Akgün, Jayden Oosterwolde’nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.

Fenerbahçeli futbolcuların uzun itirazları sonrası VAR incelemesi yapılırken, kaleci Ederson yerine geçmemekte ısrar etti. Bunun üzerine 62. dakikada ikinci sarı kartını gören Ederson, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kırmızı kartın ardından Ederson’un hakemin yanına giderek bir şeyler söylediği, hakem Yasin Kol’un ise pozisyon sonrası başını salladığı görüldü.

Brezilyalı kaleciyi, takım arkadaşları sakinleştirip uzaklaştırmaya çalıştı.