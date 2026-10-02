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Galatasaray, geçtiğimiz yaz transferini gerçekleştiremediği Bruno Fernandes konusunda yeniden harekete geçti. İngiliz basınında yer alan son haberler, Manchester United forması giyen Portekizli yıldızın geleceğinin belirsizliğini koruduğunu ve Avrupa’nın önemli kulüplerinin oyuncu için temaslarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Sarı-Kırmızılı ekibin yanı sıra Juventus ile Milan’ın da Fernandes’in durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Galatasaray’ın, sezon başında sonuçlandıramadığı transferi ocak ayında veya gelecek yaz yeniden gündemine alabileceği ifade edildi.

MANCHESTER UNİTED’IN HESABI FARKLI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United, Bruno Fernandes’in sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma maddesini kullanarak oyuncunun bonservisinden gelir elde etmeyi planlıyor. Kırmızı Şeytanlar’ın, söz konusu opsiyonun devreye alınması halinde Portekizli futbolcunun satışından yaklaşık 50-60 milyon pound kazanmayı hedeflediği öne sürüldü. Ancak Manchester United’ın kontrattaki uzatma hakkını kullanmaması halinde transfer sürecinin farklı bir boyuta taşınacağı belirtiliyor. Böyle bir durumda Fernandes’in geleceğiyle ilgili görüşmelerin ocak ayında daha yoğun hale gelmesi bekleniyor. Galatasaray da bu ihtimali yakından takip ediyor.

TARAFTARDAN GELEN ÇAĞRIYA KARŞILIK VERDİ

Bruno Fernandes’in kısa süre önce kendisine “Come to Galatasaray” şeklinde seslenen bir Sarı-Kırmızılı taraftara gülümseyerek karşılık vermesi, Galatasaray taraftarlarında heyecan oluşturdu. Portekizli futbolcunun şu günlerde Galatasaray’ın bir diğer Portekizli yıldızı Rafael Leao ile birlikte milli takım kampında bulunması da dikkat çekti. İki oyuncunun aynı kampta yer alması, Fernandes’in Galatasaray’a transfer olabileceği yönündeki beklentilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

YAZ TRANSFERİNDE SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Galatasaray, yaz transfer döneminde Bruno Fernandes için Manchester United ile temas kurmuş ancak İngiliz kulübünün oyuncuyu göndermeye sıcak bakmaması nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. İngiltere’den gelen son ayrılık iddialarının ardından Sarı-Kırmızılıların, deneyimli futbolcunun geleceğine dair gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceği kaydedildi. Fernandes için Galatasaray’ın yanı sıra Juventus ve Milan’ın da devrede olduğu aktarılırken, ocak ayındaki transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.