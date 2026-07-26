Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS'a verdiği röportajda transfer çalışmaları, kadro planlaması ve yeni sezon hedefleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'10 NUMARA BÖLGESİNE İYİ BİR OYUNCU ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Yeni sezonda kadro kalitesini daha da yukarı taşımak istediklerini belirten Okan Buruk, "10 numara bölgesine iyi bir oyuncu almayı düşünüyoruz. İçeride yarış olacak, rotasyonlar olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de bizi iyi götürecek iki 11'imizin olması gerekiyor, bu şart." ifadelerini kullandı.

TARAFTARIN TEPKİSİNİ ANLAYIŞLA KARŞILADI

Transfer sürecinin zaman alabildiğini belirten Buruk, taraftarların sabırsızlığını haklı bulduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, "En iyi transferleri yapmak için çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz hiçbir şeyden sakınmıyor. Süreç ilerledikçe taraftarlarımızın tepkilerini anlayabiliyoruz. Bu ilk defa yaşadığımız bir şey değil. Ancak bazı oyuncuları beklemeniz gerekiyor. Transferde birçok hikaye var. Bazen transfer dönemleri uzayabiliyor. Taraftarımız tepkisinde haklı. Çalıştığımızı ve boş durmadığımızı da bilsinler. En iyisini almaya çalışıyoruz. Bu da süre alabiliyor." dedi.

Transfer döneminin yoğun geçtiğini aktaran Buruk, "Dolu dolu geçiyor transfer döneminde olduğumuz için. Devamlı aktif olmak zorundasınız, zaman zaman oyuncularla görüşüyorsunuz. Abdullah Bey burada, devamlı onunla beraberiz, bu toplantıları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

'BAŞKANIMIZ EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR'

Taraftarlara da seslenen Buruk, "Otelin önüne çıktığımızda da devamlı 'Transferler nerede?' diye soruyorlar. Çok haklılar, burada çalıştığımızı, boş durmadığımızı, en iyisini yapmaya çalıştığımızı bilsinler. En iyisi bazen süre alabiliyor." diye konuştu.

Başkan ve yönetimin transfer için yoğun mesai harcadığını belirten başarılı çalıştırıcı, "Taraftarımız, 'Galatasaray oyuncu almayacak mı, para harcamayacak mı?' şeklinde düşünmesinler. En iyisini yapmaya başkanımız çalışıyor. O konuda içleri rahat olsun." ifadelerini kullandı.

'GEÇEN SENE ŞAMPİYON OLDUK AMA BİTTİ'

Yeni sezona tamamen farklı bir motivasyonla başladıklarını vurgulayan Okan Buruk, "Geçen sene şampiyon olduk ama bitti. Şu anda sezon başı kampındayız ve hiçbir şey kazanmış değiliz. Yeni sezon başladı, kazandığımız bir şey yok. Kazanacağımız çok şey var. Futbolda dün yok." değerlendirmesinde bulundu.

'KADRO KALİTEMİZİ YUKARI ÇEKMEMİZ GEREKİYOR'

Geçen sezondan önemli dersler çıkardıklarını belirten Buruk, geniş kadronun önemine dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, "Geçen sene tecrübe oldu. Eylül ayından Ocak ayına kadar olan fikstürde kadro kalitenizin ve kadro sayınızın yüksek olması çok önemli olacak. Geçen sene bunu eksik yaptık. Ocak ile lig sonuna kadar sayımızı yukarı çıkarttık, oyuncular arasında yarış oldu ve geniş kadromuz oldu. Geçen sene yaşadığımız en kötü senaryoda çok eksildik ve kulübeden oyuncu getiremedik. Buna kadro olarak hazır olmamız gerekiyor ve kadro kalitemizi daha yukarı çekmemiz gerekiyor." dedi.

'TÜRKİYE'DE FERGUSON VE WENGER OLMAK ÇOK ÜTOPİK BİR ŞEY'

Galatasaray'da uzun yıllar görev yapmak istediğini dile getiren Okan Buruk, "Türkiye'de Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger olmak çok ütopik bir şey. Elbette her zaman Galatasaray'da devam etmek isterim. İnşallah üst üste 5. şampiyonluğu da kazanırız. 5. şampiyonluğu alırsak 'Bir yere gideyim' demek yerine, Galatasaray'da 6. şampiyonluk ve Avrupa'da başarıyı hayal edeceğim." sözleriyle sarı-kırmızılı kulüpteki hedeflerini açıkladı.