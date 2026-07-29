Butlan krizi sonrası CHP'den ilk istifa eden belediye başkanı olan Cemil Tugay, her ne kadar bağımsız kalacağını söylese de; açıklamalarında "bir süre" vurgusu yapmıştı. Tugay'ın aklındaki "bir süre"nin ayrıntıları ortaya çıktı. Cemil Tugay'ın 14 Ağustos'ta AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

21 Haziran'da Nefes Gazetesi'ne konuşan Cemil Tugay, “Bundan sonra Özgür Özel ve kurmaylarının alacağı kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım” demiş, hakkında çıkan "AK Parti'ye geçecek" iddialarını da "AKP’ye geçmem gibi bir durum söz konusu bile değil" diyerek kapıları kapatmıştı.

Tugay her ne kadar AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanlasa da iktidara yakın medya TGRT'de "kulis" bilgilerini paylaşan gazeteci Mustafa Yavuz, Özel ve Tugay'ın aralarının bozulduğunu, Tugay'ın AK Parti'ye geçmek için yoğun mesai harcadığını iddia etmişti.

"ŞU ANDA BAĞIMSIZIM"

Bu iddianın ardından bir açıklama daha yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "egeligazete.com'a" verdiği demeçte "Böyle bir düşüncem yok, İzmirlilerin oyları bana emanet. Onlara saygımı koruyarak yoluma devam edeceğim. Kesinlikle böyle durum yok. Şu anda bağımsızım" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM İLE GÖRÜŞTÜ

Muhalif belediyelerden AK Parti'ye geçişlerde önemli bir detay yer alıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Zengin gibi isimler parti değişikliği öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişlerdi. CHP'den istifa eden ve “Bağımsız kalacağım” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da 23 Temmuz'da Ankara'da Murat Kurum'u ziyaret etti. Belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi öncesi "ilk durak" olarak dikkat çeken Kurum ziyareti, Tugay'ın AK Parti'ye geçişi hakkında soru işaretleri yarattı.

İZMİR'DE OYLAR DÜŞTÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 2024 yerel seçimlerinde aday gösterilen Cemil Tugay, 2009'dan bu yana İzmir'deki en düşük oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin adayı Hamza Dağ %37,06 oy alırken Tugay'ın oy oranı %48,97 olmuştu. 2014 ve 2009 yerel seçim sonuçları ise şöyleydi:

2019 yılında CHP'nin İzmir adayı olan Tunç Soyer %58,1 oy alarak seçilirken, 2014 yılında ise Aziz Kocaoğlu %49,59 oranında oy almıştı.

İZMİR'DE ÇÖP KRİZİ PATLADI

Cemil Tugay döneminde İzmir'de çöp krizleri patlak verdi. Özellikle Buca ve Konak gibi ilçelerde çöp dağları oluştu. Belediyelerde yaşanan maaş krizleri çöplerin toplanamamasına gerekçe gösterildi. İşçiler haklarını alamadığı gerekçesi ile grev yaptı ancak Cemil Tugay bu süreçte adeta "grev kırıcı" rolü üstlenerek gece yarısı sahaya çıktı. İzmirliler günlerce hatta haftalarca çöp dağlarıyla mücadele etti.

ERDOĞAN'A 25. YIL HEDİYESİ: İZMİR

Konumuza dönecek olursak; CHP'nin kalesi olan İzmir'in, AK Parti'ye geçeceği güçlü bir şekilde dillendiriliyor. Tugay'ın "Bir süre bağımsız kalacağım" dediği "bir süre"nin 14 Ağustos olduğu belirtiliyor. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta Tugay’ın AK Parti'ye katılacağına kesin gözüyle bakılıyor. İddiaların bu kadar net dillendirildiği bu günlerde Tugay’ın "AK Parti'ye kesinlikle geçmeyeceğim" dememesi ise bu iddiaları güçlendiriyor.