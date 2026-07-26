Yeniçağ Gazetesi
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Galatasaray'dan Musiala açıklaması geldi

Galatasaray'ın Musiala'nın transferinde mutlu sona yaklaştığına dair çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşerken sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Galatasaray'dan Musiala açıklaması geldi - Resim: 1

Galatasaray'da bir süredir taraftarın büyük beklenti içerisine girdiği 10 numara transferiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'dan Musiala açıklaması geldi - Resim: 2

MUSIALA İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Sarı kırmızılı kulübün Bayern Munih'in Alman yıldızı Jamal Musiala'nın transferinde mutlu sona yaklaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Galatasaray'dan Musiala açıklaması geldi - Resim: 3

KISA SÜREDE GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Kısa sürede geniş yankı uyandıran transfer iddiasının ardından Galatasaray'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

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Galatasaray'dan Musiala açıklaması geldi - Resim: 4

KULÜPTEN YALANLAMA GELDİ

Bundesliga deviyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösterilen Musiala'nın Galatasaray'a kiralık olarak katılacağı iddiasına sarı kırmızılı kulüpten hızlı bir şekilde yalanlama geldi.

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Galatasaray'dan Musiala açıklaması geldi - Resim: 5

GALATASARAY: 'MUSIALA HABERLERİ DOĞRU DEĞİL'

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." denildi.

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Galatasaray'dan Musiala açıklaması geldi - Resim: 6

'MUSIALA YÜZDE 100 BAYERN'DE KALIYOR'

Öte yandan Sky Sport Almanya'dan Florian Plettenberg de Musiala ile ilgili çıkan Galatasaray iddialarına ilişkin paylaştığı haberde, "Jamal Musiala’yı Galatasaray ile bağdaştıran haberler tam bir saçmalık. Hiçbir görüşme yok. Hiçbir şey yok. Musiala %100 FC Bayern’de kalıyor. 23 yaşındaki oyuncu kulübün en yüksek maaş alan ismi olmaya devam ediyor, 2030’a kadar sözleşmesi var ve yeni sezon için büyük hedefler koydu." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'dan Musiala açıklaması geldi - Resim: 7

UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

Bayern Münih'te geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan 23 yaşındaki yıldız oyuncu toplam 15 maçta forma giymiş ve 5 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

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