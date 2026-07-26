Galatasaray'dan Musiala açıklaması geldi

'MUSIALA YÜZDE 100 BAYERN'DE KALIYOR'

Öte yandan Sky Sport Almanya'dan Florian Plettenberg de Musiala ile ilgili çıkan Galatasaray iddialarına ilişkin paylaştığı haberde, "Jamal Musiala’yı Galatasaray ile bağdaştıran haberler tam bir saçmalık. Hiçbir görüşme yok. Hiçbir şey yok. Musiala %100 FC Bayern’de kalıyor. 23 yaşındaki oyuncu kulübün en yüksek maaş alan ismi olmaya devam ediyor, 2030’a kadar sözleşmesi var ve yeni sezon için büyük hedefler koydu." ifadelerini kullandı.