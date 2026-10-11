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Kaynak: AA

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sarı-kırmızılı ekibin 13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta saat 22.00'de İspanya temsilcisi Barcelona ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında İtalya Futbol Federasyonundan Marco Guida düdük çalacak.

Zorlu müsabakada Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Fabio Maresca görev yaparken, Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Marco Di Bello, AVAR görevinde ise Aleandro Di Paolo oturacak.

GALATASARAY'IN GUİDA YÖNETİNDEKİ MAÇLARI

İtalyan hakem Marco Guida, daha önce de Galatasaray'ın kritik Avrupa maçlarında görev yapmıştı. Guida yönetiminde sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı sahasında 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Deneyimli hakem, geçen sezon ise Galatasaray'ın deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmasını yönetmişti.