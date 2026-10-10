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Kaynak: AA

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı ikinci karşılaşma için öncelikli bilet satış süreci başladı. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği mücadele, 13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta saat 22.00'de oynanacak.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, karşılaşmanın öncelikli biletlerinin GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı kullanıcılarına sunulduğu belirtildi.

Barcelona karşılaşmasının genel bilet satışları ise yarın saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri, biletlerini Passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden satın alabilecek.

Galatasaray-Barcelona mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:

Premium: 75 bin lira

Delux: 70 bin lira

Lux: 67 bin 500 lira

Classic: 65 bin lira

1. Kategori: 50 bin lira

2. Kategori: 45 bin lira

3. Kategori: 40 bin lira

4. Kategori: 35 bin lira

5. Kategori: 30 bin lira

6. Kategori: 25 bin lira

7. Kategori: 22 bin 500 lira

8. Kategori: 15 bin lira

9. Kategori: 13 bin lira

10. Kategori: 3 bin 500 lira

11. Kategori: 2 bin 800 lira