Anadolu Efes'in yeni yıldızı Mike James, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın kendisi hakkında yaptığı değerlendirmelere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İBRAHİM KUTLUAY: 'MIKE JAMES NE KADAR LİDER OLABİLECEK...'

İbrahim Kutluay, Socrates'te katıldığı programda James için, "Mike James ne kadar bu takımı sahiplenecek, ne kadar lider olabilecek, ne kadar o hedefi kaldırabilecek... Bunlar Mike James'in defektleri, Efes'in gideceği yolu belirleyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin yer aldığı paylaşımı alıntılayan James ise eleştirilere sert çıktı.

I feel like people don’t really watch. It’s a narrative that just sticks and nobody actually looks at the game.



Asking if I can be a leader after i was just the leader for 5 years of a eurocup team that never missed the playoffs and went to 2 final fours is just lazy https://t.co/XaIcbWLkMn — Mike James (@TheNatural_05) July 16, 2026

'TEMBELLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'

Tecrübeli basketbolcu paylaşımında, "Bence insanlar maçları gerçekten izlemiyor. Bir kez ortaya atılan bir algı var ve kimse dönüp sahada olanlara bakmıyor. Beş yıl boyunca EuroCup seviyesindeki bir takımın liderliğini yapmış, o takımı hiç playoff dışında bırakmamış ve iki kez Final Four'a taşımışken hâlâ 'Lider olabilir mi?' diye sorulması gerçekten tembellikten başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in yeni sezondaki en önemli transferlerinden biri olan Mike James'in bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.