Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor İnanılmaz destek: 126 yıllık 2. Lig kulübü tarihi kombine rekorunu kırdı

İnanılmaz destek: 126 yıllık 2. Lig kulübü tarihi kombine rekorunu kırdı

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Kaiserslautern, yeni sezon öncesi tarihi bir başarıya imza attı. 126 yıllık tarihiyle Almanya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Kırmızı Şeytanlar, 33 bin 827 kombine satarak 1998 yılından bu yana kırılamayan kulüp rekorunu geride bıraktı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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İnanılmaz destek: 126 yıllık 2. Lig kulübü tarihi kombine rekorunu kırdı - Resim: 1

2026-2027 sezonu öncesinde taraftarından büyük destek gören Kaiserslautern, kulüp tarihinin kombine satış rekorunu kırdı.

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İnanılmaz destek: 126 yıllık 2. Lig kulübü tarihi kombine rekorunu kırdı - Resim: 2

33 BİN 837 KOMBİNE SATILDI

Alman temsilcisi, tam 33 bin 827 sezonluk bilet satarak 28 yıldır kırılamayan rekoru geride bıraktığını duyurdu.

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İnanılmaz destek: 126 yıllık 2. Lig kulübü tarihi kombine rekorunu kırdı - Resim: 3

1998'DEN SONRA BİR İLK

Kulübün resmi açıklamasına göre daha önceki rekor, 1998 yazında satılan yaklaşık 33 bin kombineye aitti.

O sezon Otto Rehhagel yönetiminde Bundesliga şampiyonluğu yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma heyecanı yaşayan Kaiserslautern'de oluşan büyük coşku yıllarca kırılamayan bir rekoru da beraberinde getirmişti.

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İnanılmaz destek: 126 yıllık 2. Lig kulübü tarihi kombine rekorunu kırdı - Resim: 4

'SİZ İNANILMAZSINIZ'

Kulüp, yeni rekorun açıklanmasının ardından taraftarlarına teşekkür mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Siz inanılmazsınız. Muhteşem desteğiniz için çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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İnanılmaz destek: 126 yıllık 2. Lig kulübü tarihi kombine rekorunu kırdı - Resim: 5

BUNDESLİGA DÖNEMİNİ DE GERİDE BIRAKTI

Kombine satışları yalnızca 1998 rekorunu değil, kulübün son Bundesliga sezonundaki rakamları da geride bıraktı.

Kaiserslautern, 2012 yılındaki son Bundesliga sezonunda yaklaşık 27 bin kombine satarken geçen sezon ise bu sayı 32 bin 938 olarak açıklanmıştı.

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İnanılmaz destek: 126 yıllık 2. Lig kulübü tarihi kombine rekorunu kırdı - Resim: 6

LİGİN ZİRVESİNDE YER ALIYOR

33 bin 827 kombine satışıyla Kaiserslautern'in, yeni sezonda Bundesliga 2'nin en yüksek kombine satışına sahip kulübü olması bekleniyor.

Kaiserslautern 2026-2027 sezonuna Karlsruher ile oynayacağı ve kapalı gişe oynanması beklenen derbi karşılaşmasıyla başlayacak

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