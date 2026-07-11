İnanılmaz destek: 126 yıllık 2. Lig kulübü tarihi kombine rekorunu kırdı

1998'DEN SONRA BİR İLK

Kulübün resmi açıklamasına göre daha önceki rekor, 1998 yazında satılan yaklaşık 33 bin kombineye aitti.

O sezon Otto Rehhagel yönetiminde Bundesliga şampiyonluğu yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma heyecanı yaşayan Kaiserslautern'de oluşan büyük coşku yıllarca kırılamayan bir rekoru da beraberinde getirmişti.