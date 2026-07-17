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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi mağlup ederek finale yükselen Arjantin, maç sonrası yapılan kutlamalar nedeniyle disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

Arjantinli futbolcuların son düdüğün ardından üzerinde “Las Malvinas son Argentinas” ifadesinin yer aldığı pankartı açması, FIFA'yı harekete geçirdi.

FIFA MAÇ RAPORLARINI İNCELİYOR

FIFA'dan yapılan açıklamada, bağımsız disiplin kurulunun karşılaşmaya ilişkin raporları ve olayın meydana geldiği şartları değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, incelemenin tamamlanmasının ardından FIFA Disiplin Talimatı kapsamında başka bir işlem yapılıp yapılmayacağına karar verileceği kaydedildi.

İNGİLTERE İLE ARJANTİN ARASINDA UZUN SÜRELİ ANLAŞMAZLIK

Atlas Okyanusu'nda bulunan ve İngiltere'nin denizaşırı toprağı statüsündeki Falkland Adaları, Arjantin tarafından “Malvinas” olarak adlandırılıyor.

Adaların egemenliği, İngiltere ile Arjantin arasında uzun yıllardır siyasi anlaşmazlık konusu olmayı sürdürüyor.

2014'TE DE CEZA VERİLMİŞTİ

Arjantin Futbol Federasyonu, 2014 yılında Slovenya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde aynı mesajı taşıyan bir pankart nedeniyle FIFA tarafından cezalandırılmıştı.

FIFA, siyasi içerikli eylemlere ilişkin kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Arjantin federasyonuna 20 bin sterlin para cezası vermişti.