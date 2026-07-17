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İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir bölgesinde yer alan iki köprünün hava saldırısıyla hedef alındığı bildirildi. İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, ABD hava saldırısı sonucu vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Yaşanan askeri hareketliliğe ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP ALTYAPILARI TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik, “Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız” tehdidinde bulunmuştu.

İRAN'DAN "MİSİLLEME" UYARISI YAPILMIŞTI

Trump'ın bu tehditlerine karşı İran askeri kanadından daha önce misilleme uyarısı gelmişti. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın altyapısına yönelik bir saldırı düzenlenmesi halinde, bölgedeki tüm altyapı tesislerinin hedef alınacağını vurgulamıştı.