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Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Gabriel Martinelli'nin transferi resmiyet kazandı. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal, Brezilyalı yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı.

4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Al Hilal Kulübü tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 4 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

ARSENAL KARİYERİNİ NOKTALADI

2019 yılında Arsenal'e transfer olan Martinelli, Londra ekibinde geçirdiği 7 sezonda tüm kulvarlarda 278 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 62 gol atarak takımına önemli katkı sağladı.

Brezilya Milli Takımı'nda da forma giydi

Kulüp kariyerinin yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen Martinelli, milli takımda çıktığı 27 maçta 5 gol kaydetti. Artık kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de sürdürecek.