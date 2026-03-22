Funda Arar, bu yıl da bayram coşkusunu sahnede hayranlarıyla paylaşırken, konser esnasındaki samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçmişteki bayram günlerine olan özlemini paylaşan ünlü sanatçı, anlattığı bir anıyla dinleyenleri kahkahaya boğdu. Sevilen isim, bayramın açılış gününde ise Kıbrıs Merit Diamond’da dinleyicileriyle buluştu.

'BİZİM BAYRAMLIĞIMIZ SAHNELER'

Arar, "Bizim bayramlığımız da sahneler oluyor" dedi. Çocukluk bayramlarına duyduğu özlemi dile getiren sanatçı, "Eskiden bayramların heyecanı başkaydı. Kız kardeşimle bayram gelmeden ikramlık çikolataların yarısını bitirirdik. Babaannem bizden korumak için çikolata kutularını saklardı" sözleriyle gülümsetti.