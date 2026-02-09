Uzun yıllara dayanan dostluklarını ve benzersiz vokallerini görkemli bir senfonik projeyle taçlandıran Funda Arar ile Kubat, Zincirlikuyu’da izleyicilere hafızalardan silinmeyecek bir konser sundu. Gecede yalnızca güçlü yorumlar değil, Kubat’ın dijital çağ eleştirisi de öne çıktı.
Funda Arar ve Kubat’tan müzik gecesine dijital eleştiri: 'Gerçek sesi göstereceğiz'
Funda Arar ile Kubat, Zincirlikuyu’daki senfonik konserleriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kubat’ın dijital dünyaya yönelik sözleri ve Arar’ın sosyal medya eleştirisi geceye damga vurdu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, dostluklarını ve ortak sahne deneyimlerini bu kez büyük ölçekli bir senfonik yapıyla sahneye taşıdı. İkili, Zincirlikuyu’daki kültür ve sanat merkezinde müzikseverlerle buluştu.
Sahnedeki heyecanını dinleyicilerle paylaşan Kubat, böylesine kapsamlı prodüksiyonların günümüzde zor hayata geçtiğini belirterek, kalabalık bir orkestranın, uzun süren hazırlıkların ve büyük bir organizasyonun bir araya geldiğini söyledi. Programın ilerleyen bölümünde ise gerçek sesin ve insan zekâsının sahnede kendini göstereceğini vurguladı.
Projeyle ilgili düşüncelerini dile getiren Funda Arar, repertuvarın sürprizlerle dolu olduğunu ifade ederek pop, halk müziği ve sanat müziğinin senfonik bir çatı altında birleştiğini aktardı. Sanatçı, karşılıklı olarak birbirlerinin eserlerini seslendirdiklerini ve ortaya güçlü bir performans çıktığını belirtti.
“Yak Gel”, “Senden Öğrendim”, “Rum Havası” ve “Al Sevgilim” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla tanınan Funda Arar, sahne kariyerindeki istikrarlı başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da dinleyicilerinden ilgi görmeye devam ediyor.
Son dönemde Türk pop müziğinin sevilen ismi Funda Arar, magazin gündeminde yankı uyandıran açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. Sanat dünyasındaki duruşuyla öne çıkan Arar, dijital ortamda sergilenen yapay yaşam biçimlerine yönelik sessizliğini bozdu. Sosyal medya mecralarında birbirine benzeyen paylaşımlardan rahatsızlığını dile getiren sanatçı, açık sözlü ifadeler kullandı.
Samimi açıklamasında sosyal medyaya dair genel bir yorgunluk yaşadığını belirten Arar, içeriklerin tekrara düştüğünü vurguladı.
Sürekli konum bildirilmesi ve yeme içme paylaşımlarını eleştiren sanatçı, insanların her an nerede olduklarını ve ne tükettiklerini paylaşmasının anlamsızlaştığını ifade etti.
Dijital dünyanın yapay yapısından ve içerik yoğunluğundan bunaldığını dile getiren Funda Arar’ın bu açık çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Sanatçının sözleri, gösteriş odaklı paylaşımlardan yorulan birçok kullanıcıda karşılık buldu.