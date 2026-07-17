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Trabzonspor’da transfer hareketliliği devam ederken, genç oyuncu Chibuike Nwaiwu için Avrupa’dan ciddi bir talip çıktı.

FULHAM DEVREDE

TRT Spor’un haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Nijeryalı oyuncunun transferi için Trabzonspor ile görüşmelere başladı.

İLK TEMAS KURULDU

İki kulüp arasında yapılan ilk görüşmelerin ardından sürecin ilerleyen günlerde daha da netleşmesi bekleniyor. Fulham’ın genç oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi adımlar atabileceği ifade ediliyor.

TRABZONSPOR’UN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Bordo-mavili yönetimin, oyuncuya gelecek teklifin şartlarına göre karar vereceği belirtiliyor. Nwaiwu’nun potansiyeli nedeniyle kulübün yüksek bir bonservis beklentisi olduğu konuşuluyor.

Transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.