Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu ile ilgili dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi.

ONUACHU'YA TÜRKİYE'DEN VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER VAR

Bordo mavili kulüpte bugün gerçekleştirilen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Onuachu için Türkiye'den ve Suudi Arabistan'dan teklifler aldıklarını söyledi.

Kafkas, "Onuachu'ya teklfiler var. 2 tane Türkiye'den, 1 tane de Suudi Arabistan'dan teklif aldık. Çok büyük bir rakam olmazsa bozmak istemediğimiz iskelet kadroda Onuachu da var. Ama yine söylediğim gibi çok iyi bir teklif gelir ve bütün paremetleri ortaya koyduğumuz zaman vermemiz gerektiğine karar verirsek verebiliriz. Satılmayacak hiçbir oyuncumuz yok aslında. Geçen seneden bir oyun alışkanlığımız var. O iskeletten çok uzaklaşmak istemiyoruz." diye konuştu.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE BİTİRDİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 22 golle krallık yarışında Başakşehir'den Shomurodov ile zirveyi paylaşan Onuachu Trabzonspor'da gösterdiği performansla adından söz ettirdi.