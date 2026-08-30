Sezona önemli yıldızları kadrosuna katarak güçlü bir başlangıç Fenerbahçe'de transferin son günlerinin de hareketli geçmesi bekleniyor.
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Aziz Yıldırım küplere binecek
Transfer döneminde son günlere girilirken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den Aziz Yıldırım'ı sinirlendirebilecek bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan genç yeteneğin İngiliz kulübüne transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi.Furkan Çelik
Özellikle yabancı kuralı gereği genç yeteneklere yönelen Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in koordinasyonunda kontenjan transferi için listesine aldığı birçok oyuncunun durumunu değerlendiriyor.
Son olarak 22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'u kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren Sarı Lacivertliler hücumda forma rekabetini artıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde İsmail Kartal'ın elini güçlendirecek isimler üzerinde duruyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun henüz beklenen seviyede katkı verememesi nedeniyle risk almak istemeyen sarı lacivertli teknik heyet yönetimden sol kanat transferi için talepte bulunmuştu.
Başkan Aziz Yıldırım'ın önüne gelen sol kanat transferi için düşünülen isimlerden birinin Hull City'e imza atmak üzere olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City bu sezon Premier Lig'de rekabetçi bir takım olmak için kadrosuna önemli yatırımlar yaptı ve transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.
İngiltere Premier Lig'e 9 yıl sonra dönen Hull City için futbol otoriteleri küme düşmeye en yakın takım değerlendirmesinde bulunurken Sergej Jakirovic ve öğrencileri yine tahminleri yanıltmaya hevesli görünüyor.
Sezona Manchester United'ı evinde 2-0 yenerek sürpriz bir galibiyetle başlayan Hull City dün de Coventr City'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Kadroya yapılan yatırımların karşılığını ilk iki maçta gol yemeden alınan galibiyetlerle destekleyen Hull City transferin son günlerinde vites yükseltmeyi hedefliyor.
Hull City'nin bu doğrultuda yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 21 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Jean-Matteo Bahoya için prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.
Genç yıldızın kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek Hull City için sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor.
Hızı ve çalım yeteniğiyle bire birlerde savunulması zor bir oyuncu olan Bahoya'nın Hull City'nin geçiş oyunu için ideal bir profil olarak görülüyor.
Eintracht Frankfurt'ta çıktığı 78 maçta 7 gol, 8 asistle oynayan Bahoya'nın piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir oyuncunun Hull City'nin araya girip transferi bitirmesi Acun Ilıcalı ile aralarında süregelen gerilim düşünüldüğünde Aziz Yıldırım'ı öfkelendirebilir.