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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa merkezli Renault Grubu, Avrupa'nın silahlanma çabaları kapsamında yürüttüğü projeleri genişletmek için savunma teknolojisi şirketi Thales ile ortaklık yaparak askeri bir araç geliştireceğini açıkladı.

Daha önce Alman otomotiv markaları Mercedes ve Volkswagen de askeri araçlar geliştirme kararı almıştı.

Fransız otomotiv üreticisi Renault, yılın ilk aylarında savunma şirketi Turgis Gaillard ile ortaklık kurarak insansız hava aracı (İHA) geliştirmeye yönelik bir proje de başlatmıştı.

OPTİMUM MALİYET, HIZLI ÜRETİM

Projenin Renault Grubu'nun endüstriyel bilgi birikiminden ve Thales'in güvenli iletişim teknolojilerinden yararlanarak hayata geçirileceği ifade edildi. Aracın optimum maliyetle hızlı bir şekilde üretilebilen çok amaçlı bir yapıya sahip olacağı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimindeki dış politika değişimi, Avrupa ülkelerinin savunma yatırımlarında artışa yol açmıştı.

Renault Grubu daha önce Fransa Savunma Bakanlığı'nın insansız hava aracı üreticisi Turgis Gaillard ile havadan insansız hava aracı üretme planı da dahil olmak üzere askeri projelere katkıda bulunma yönündeki taleplerine yanıt verdiğini söylemişti.

4 TROOP adı verilen yeni aracın prototipi ise, bugün Paris yakınlarındaki Eurosatory savunma fuarı açılışında tanıtılmaya hazırlanıyor. Hibrit tahrik sistemine sahip 4x4 araç, her türlü arazide çalışabiliyor ve keşif, birlik koordinasyonu, hassas bölge ve alan gözetimi ile insansız hava araçlarının ve kara araçlarının konuşlandırılmasını destekliyor. Araçtan Yüke (Vehicle-to-Load) fonksiyonu sayesinde, sahada belirli tipteki elektrikli ekipmanlara güç sağlamak için de kullanılabiliyor.