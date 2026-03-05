Avrupa’da silahlanma yarışı özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası hız kazandı. Avrupa ülkeleri artan güvenlik endişeleri nedeniyle silah harcamalarında ciddi artışa gitti. Silah harcamalarının artırılması için Avrupa Birliği çapında da ‘SAFE’ gibi projeler yürütülüyor.

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan bir analiz Avrupa’daki silahlanma yarışının geldiği son boyutu gözler önüne serdi.

Buna göre, Avrupa geçen yıl askeri harcamalarını yüzde 12,6 oranında artırdı. Küresel ortalama ise yüzde 2,5 seviyesinde kaldı. Böylece Avrupa, dünya çapındaki tüm askeri harcamaların yüzde 21’ini oluşturdu.

AVRUPA’DA BAŞI ALMANYA GEÇTİ

Yapılan analize göre Avrupa’da silah harcamalarını en fazla artıran ülke ise Almanya oldu. Almanya, 2025 yılında askeri harcamalarını yüzde 18 artırarak 95 milyar euroya çıkarttı. Berlin yönetimi, daha önce açıkladığı gibi 2029 yılına kadar savunma bütçesini 150 milyar avroya çıkarırsa, bu rakam tüm küresel askeri harcamaların neredeyse yüzde 6’sını oluşturacak.

ABD’DEN TECHİZAT ALIMINDA TEK İSTİSNA SAVAŞ UÇAKLARI

İngiliz düşünce kuruluşuna göre, 2022’den 2025’in sonuna kadar Avrupa ülkelerinin askeri teçhizat alımlarının yaklaşık 3’te 2’si Avrupalı tedarikçilerden yapıldı. Tek önemli istisna askeri havacılık sektöründeydi. Bu, örneğin Almanya da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi tarafından satın alınan ABD F-35 savaş uçakları için geçerli. Fakat Avrupa’daki bazı hükümetler, özellikle de Almanya, uydu programlarına büyük miktarlarda yatırım yapmaya başladı; bunun büyük bir kısmı şu anda Alman şirketlerine gidiyor.