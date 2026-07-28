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Kaynak: AA

Fransa’nın Gironde şehrinde yangınlar devam ediyor.

Yerel basının, Gironde Valiliği açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, Gironde'a bağlı Lacanau tatil beldesindeki kamplarda, köylerde ve eğlence merkezlerinde konaklayan 4 bin kişi, yangın riski nedeniyle kaldıkları yerlerden çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Vilayette 22 Temmuz'dan bu yana etkili olan yangınlarda 220 bini aşkın kişi tahliye edilmişti. Söndürme çalışmalarına Avrupa ülkelerinin de destek verdiği yangında, şu ana kadar 42 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

Yangın henüz söndürülemezken, 2 bini aşkın itfaiye görevlisi ve onlarca yangın söndürme aracı ile havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.