Kaynak: AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, özellikle ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde olmak üzere yangınlarla mücadelenin devam ettiğini duyurdu. Yangın söndürme çalışmaları için seferber olan itfaiye ekiplerine ve görevlilere teşekkür eden Macron, son birkaç günde binlerce hektar alana yayılan yangınlar karşısında AB sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istediğini kaydetti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİLER

Bu kapsamda Macron, 2 Hırvatistan, 2 Portekiz yangın söndürme uçağı ile Çekya'dan ve Slovakya'dan gelecek iki helikopterin söndürme çalışmalarına destek vereceğini açıkladı. Emmanuel Macron, gösterdikleri dayanışma için Avrupalı ortaklarına teşekkür etti.

50 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, basına yaptığı açıklamada, sene başından bu yana çıkan yangınlarda 50 bin hektar sınırının aşıldığını ifade edildi.



Bu rakamın geçen yıl bu zamanlar kaydedilenden yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu ifade eden Nunez, ülkenin güneybatısında devam eden yangınlara ilişkin de bilgi verdi.

Gironde vilayetinin Saumos kentinde 3 gündür devam eden yangında 10 bin hektardan fazla alanın yandığını belirten Nunez, "sezonun en büyük yangınının" karadan erişimin zor olduğu bir alanda yayıldığını ve henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.





