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Kaynak: AA

Fransa'nın batısındaki Deux-Sèvres vilayetinde meydana gelen yangın felaketinde aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Yerel basında yer alan bilgilere göre, yaklaşık 200 nüfuslu Lhoumois köyünde dün gün içinde farklı noktalarda yangın çıktı.

Ekin alanlarında başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki bir depoya ve ardından müstakil bir eve sıçradı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından jandarma ekipleri evde arama-kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, evde bulunan anne, baba ve çocuğa ait cansız bedenlerden ikisine dün akşam saatlerinde ulaştı. Ailenin üçüncü ferdinin cesedi ise sabah saatlerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz altından çıkarıldı.

Farklı noktalarda başlayan yangınların çıkış nedenine ilişkin resmi adli soruşturma başlatıldı.

Tarihinin en zorlu yangın sezonlarından birini geçiren Fransa'da, bu yıl toplam 117 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu. Alevlerle mücadele eden 4 itfaiye eri de müdahaleler sırasında hayatını kaybetti. Lhoumois köyünde yaşanan son olayla birlikte, ülkedeki yangınların yol açtığı can kayıpları ve arazi tahribatı daha da ağırlaştı.