Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

RN Meclis Grup Başkanvekili ve partinin 2027 cumhurbaşkanı seçimleri adayı Marine Le Pen ile RN Genel Sekreteri Jordan Bardella, yaptıkları yazılı açıklamada Rusya’nın Fransız ve Avrupalı şirketlere yönelik kayyum kararıyla bu şirketlerin “çıkar ve haklarına aykırı” hareket ettiğini belirtti.

Açıklamada, son dönemde Avrupa’da Rusya kaynaklı olduğu bildirilen “düşmanca eylemlerin” arttığına dikkat çekilerek, Avrupa kamuoyunu hedef alan dış müdahalelerin artık göz ardı edilemeyeceği vurgulandı.

Dış politikaya yönelik eleştirel tartışmaların meşru olduğu ancak seçimlerin yaklaştığı bir dönemde dış müdahalenin meşru kabul edilemeyeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca hiçbir aşağılama, istikrarsızlaştırma girişimi veya yasa dışı faaliyetin Fransa’nın, Rusya’nın Ukrayna’daki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmasına hizmet etmeyeceği belirtildi.

Fransa’nın egemen bir ülke olduğu ve ulusal çıkarlarını kendisinin belirlediği vurgulandı.

RUSYA’YA “KARŞILIK VERİN” ÇAĞRISI

Fransız hükümetinden Rusya’nın “düşmanca eylemlerini” karşılıksız bırakmaması istenirken, Moskova’ya uluslararası hukuka uygun ve orantılı şekilde yanıt verilmesi çağrısında bulunuldu.

Fransız hükümeti de daha önce Fransız ve Avrupalı bazı şirketlerin Rusya’daki iştiraklerine kayyum atanmasını kınamıştı.

Rusya’da İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle ile Fransız süpermarket zinciri Auchan’ın ülkedeki varlıklarını yönetmek üzere kayyum atanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta imzaladığı kararnameye göre, söz konusu şirketlerin Rusya’daki varlıkları geçici süreyle devlet denetimindeki yerel bir şirket tarafından yönetilecek.