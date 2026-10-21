Kaynak: Haber Merkezi

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetinde, Fransa Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Mirage 2000D tipi savaş uçağı düştü.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kaza, Rogeville kentinde meydana geldi.

GÖREV DÖNÜŞÜNDE DÜŞTÜ

Nancy-Ochey 133 Hava Üssü'ne konuşlu avcı filosunda yer alan savaş uçağının görev dönüşünde kaza yaptığı belirtildi.

Uçakta biri pilot, diğeri silah sistemleri subayı olmak üzere 2 kişinin bulunduğu açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Diğer kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için adli ve güvenlik soruşturması başlatıldı.