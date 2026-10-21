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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Körfez turu kapsamında Bahreyn'in başkenti Manama'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile üst düzey bir görüşme yapıldı. Görüşmelerde yatırım, savunma, sürdürülebilir kalkınma ve ileri teknoloji alanlarındaki stratejik ortaklığın yanı sıra Orta Doğu'daki bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Kral Hamed, şubat ayında imzalanan savunma anlaşmasının güvenlik ve enerji alanlarındaki iş birliğini güçlendirdiğini vurgularken; Macron ise askeri sanayi ile enerji sektöründeki koordinasyonun önemine dikkati çekti. Görüşme sonunda Macron'a Bahreyn'in en üst düzey nişanı olan Şeyh İsa bin Selman Al Halife Madalyası takdim edildi.

SİVİL NÜKLEER ENERJİ İÇİN EĞİTİM VE UZMANLIK SAĞLANACAK

İki liderin huzurunda dışişleri bakanlıkları arasında imzalanan mutabakat metni uyarınca, Bahreyn'in sivil nükleer enerji programının geliştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma; gerekli teknik becerilerin artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve nükleer enerjinin sürdürülebilir biçimde kullanımı için kapsamlı eğitim programlarının hayata geçirilmesini öngörüyor.