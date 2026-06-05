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Dün oynanan Fransa-Fildişi Sahili maçı öncesinde Kylian Mbappe’nin yedek kulübesindeki oyuncularla tek tek tokalaştığı, N’Golo Kanté’nin ise ilk 11’deki futbolcularla selamlaştığı görüldü.

Ancak dikkat çeken an, iki yıldızın yan yana geldiği sırada yaşandı. Kante’nin Mbappe’nin yanından geçerken tokalaşmaması ve iki oyuncunun birbirini görmezden geldiği anlar sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Mais les gars il se passe quoi entre Mbappé et Kanté, pourquoi ils s’évitent comme ça ??????



Pour réussir à se mettre N'Golo à dos il faut le faire quand même pic.twitter.com/GxEPqzkDfR — 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) June 5, 2026

DAHA ÖNCEKİ OLAY YENİDEN GÜNDEMDE

Bu görüntü, daha önce Mbappe’nin bir maçta oyuna girerken Kante’den kaptanlık bandını almasıyla ilgili tartışmaları da yeniden hatırlattı.

O dönem bazı yorumcular bu hareketi “saygısızlık” olarak değerlendirmişti.

Son görüntüyle birlikte Fransa Milli Takımı kampındaki bu detay, sosyal medyada yeniden tartışma konusu haline geldi.