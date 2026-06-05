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Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Fransa ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Stade de la Beaujoire'de oynanan müsabakayı Fildişi Sahili 2-1 kazanmayı başardı.

FRANSA İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Fransa maçın 45. dakikasında R. Cherki'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Asisti ise I. Konate yaptı.

FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Fildişi Sahili, 53. dakikada G. Doue ve 84. dakikada A. Diallo'nun kaydettiği golle maçı çevirdi ve 2-1'lik galibiyet aldı.

DOUE MAÇIN YILDIZLARINDAN OLDU

Öte yandan ikinci golün asistini de Strasbourg forması giyen G. Doue kaydetti ve 1 gol, 1 asistlik perofrmansla karşılaşmanın yıldızlarından birisi oldu.

SINGO-AGBADOU TANDEMİ GÖZ DOLDURDU

Fildişi Sahili maça stoper tandeminde Galatasaray forması giyen Singo ve Beşiktaşlı Agbadou ile başladı; iki yıldız da etkili bir performans göstererek beğeni topladı.

OULAI, OPERI VE KANTE DE SAHNE ALDI

Müsabakada Süper Lig'den Fenerbahçe forması giyen Kante de oyuna 2. yarıda dahil oalrak Fransa adına sahne aldı.

Başakşehir'de oynayan Operi ve Trabzonsporlu Oulai de Fildişi Sahili'nde oyuna sonradan dahil olan isimler oldu.

BİR SONRAKİ HAZIRLIK MAÇLARI

Fransa, bir sonraki hazırlık maçında 8 Haziran'da Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

Dünya Kupası'nda I Grubu'nda yer alan Fransa; Senegal, Irak ve Norveç ile karşı karşıya gelecek.

E Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili'nin rakipleri ise Ekvador, Almanya ve Curaçao.