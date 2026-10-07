Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Meclis’te ülke geneline yayılan lise eylemlerine ilişkin sorulara cevap verdi. Lecornu, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Öğrencilerin ve onlara destek için sokağa inenlerin demokratik haklarını kullandıklarını söyleyen Lecornu, "Eylemlerde şiddete yer vermeyeceğiz. Bir liseyi yakmak o lise binasının durumunu iyileştirmiyor. Bir öğretmeni linç etmek öğretmen sayısını artırmıyor" dedi.
Fransa'da liselilerin eylemleri sürüyor: Eğitime bu hafta ara verildi
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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi için düzenledikleri eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini duyurdu.
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