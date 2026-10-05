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Fransa'da kalabalık sınıflar, öğretmen eksikliği ve okulların kötüleşen fiziki koşullarına karşı düzenlenen öğrenci protestolarında ağır bir olay yaşandı. Ülkenin kuzeyindeki Lens kentinde 15 yaşındaki bir lise öğrencisi, polis tarafından kullanılan bombanın elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

Gazeteci Erkin Öncan'ın aktardığı bilgilere göre öğrenci, protestolar sırasında çevik kuvvet ekiplerinin kullandığı “sting-ball” tipi ses ve darbe bombasını yerden aldı. Polis kaynakları, öğrencinin bombayı polise geri atmaya çalıştığı sırada patlamanın meydana geldiğini belirtti.

Patlama sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki öğrencinin elini kaybettiği bildirildi.

YÜZLERCE OKULDA EĞİTİM AKSADI

Fransa'da öğrencilerin kalabalık sınıflar, öğretmen açığı ve okulların fiziki koşullarına yönelik tepkileri sürüyor. Eylemler Paris'in yanı sıra Lyon, Lille ve farklı kentlere de yayıldı.

Fransa Eğitim Bakanlığı verilerine göre pazartesi sabahı itibarıyla 413 okulda protestolar nedeniyle eylem veya eğitimde aksama yaşandı. Paris'teki Vauquelin Lisesi ise okul girişinde çıkarılan yangın nedeniyle gün boyunca kapalı kaldı.