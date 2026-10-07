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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda enflasyon, para politikası, piyasalardaki son gelişmeler ve doğrudan kiracıları ilgilendiren kira fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karahan’ın açıkladığı veriler arasında, özellikle yeni kiralık konut piyasasında yaşanan fiyat artış hızının geldiği seviye dikkat çekti.

YENİ KİRALAMALARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 26,4’E GERİLEDİ

Hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın yaşanan arz şoklarına rağmen devam ettiğini belirten TCMB Başkanı Karahan, iç talep koşullarındaki zayıflamanın da bu olumlu görünümü desteklediğini ifade etti.

Kira enflasyonunda belirgin bir yavaşlama eğiliminin yaşandığına dikkat çeken Karahan, ağustos ayı itibarıyla yeni kiralamalardaki yıllık fiyat artışının yüzde 26,4 seviyesine gerilediğini bildirdi.