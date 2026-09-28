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Kaynak: AA

Fransa’da eski Kültür Bakanı Rachida Dati’nin yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamaları kapsamında Dati’ye toplam 4 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Savcılık, 4 yıllık cezanın 2 yılının elektronik kelepçe uygulanarak geçirilmesini istedi. Bunun yanı sıra Dati hakkında 450 bin avro para cezası uygulanması ve 900 bin avro değerindeki mal varlığına el konulması talebinde bulunuldu.

Dati’nin 5 yıl süreyle seçimlere katılmasının engellenmesi ve kamu görevlerinden uzaklaştırılması da savcılığın talepleri arasında yer aldı.

Rachida Dati hakkında, Avrupa Parlamentosu üyesi olduğu 2009-2019 yılları arasında Renault-Nissan Grubu’ndan ödeme alarak lobicilik yaptığı iddiasıyla 2019’da soruşturma başlatılmıştı.

Yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamaları yöneltilen Dati’nin yargılanmasına Paris Ceza Mahkemesi’nde başlanmıştı.